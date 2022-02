Mais de 150 derrubadenses ainda não foram tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19

Para garantir a máxima proteção contra a Covid-19, tomar a segunda dose da vacina se faz extremamente necessária e indispensável. Mas dados da Secretaria Municipal de Saúde, apontam que mais de 150 derrubadenses deixaram de voltar ao posto de vacinação para completar o esquema vacinal dos imunizantes da Coronavac, Pfizer, Astrazeneca e Janssen.

Para a técnica em enfermagem e responsável pelas aplicações das vacinas no município de Derrubadas, Regina Giacomini, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, aumenta a resposta imune na produção de anticorpos contra o vírus. Ela lembra ainda que as vacinas são seguras, o que foi demonstrado por estudos mesmo antes da introdução dos imunizantes no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A aplicação da segunda dose do imunizante para este público-alvo, está sendo realizada todas as quartas-feiras no Centro Municipal de Saúde de Derrubadas.

