Divisão da Cage realiza evento para orientar a elaboração do Relatório Anual de Custos

Um grupo de cerca de 70 participantes, formado por uma maioria de integrantes dos Grupos Setoriais de Custos (GSC), acompanharam a live sobre o sistema Custos RS, realizada pela Divisão de Informações Estratégicas da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage). A equipe da Divisão de Informações Estratégicas (DIE) apresentou subsídios para elaboração do Relatório Anual de Custos, referente ao ano de 2021, bem como demonstrou as ferramentas de consultas disponíveis no Cage Gerencial.

O contador e auditor geral do Estado Rogerio Meira, na abertura do evento realizado na quinta-feira (27/1), parabenizou os integrantes dos GSC pela contribuição para o resultado orçamentário do Estado, que encerrou 2021 com superávit.

"Vocês também fazem parte da solução e do esforço. Mesmo com outras incumbências e responsabilidades, abraçaram a causa, dedicando o seu tempo para encontrar caminhos para a redução do gasto público", disse Meira. O titular da Cage também agradeceu o empenho da equipe da DIE e o comprometimento em auxiliar os responsáveis pela elaboração dos relatórios de custos que irão compor a tomada de contas anual dos ordenadores de despesas.

As considerações gerais sobre custos e sugestões para a elaboração do relatório anual de custos foram apresentadas pela chefe da DIE, Liege Munhos de Campos, que reforçou a importância do relatório, especificamente por se tratar de um instrumento que serve à transparência e é fonte de consulta quando da busca por informações relativas ao controle de custos, no site da Transparência.

A chefe da DIE fez sugestões de itens importantes de constar no Relatório Anual de Custos, como um quadro especial sobre Teletrabalho e também sobre Pessoal. No que diz respeito à limitação de acessos ao Cage Gerencial, considerando o número disponível de licenças, Liege anunciou que em breve a Cage irá dispor de novas licenças para atender ao grande número de pedidos.

Na segunda parte do evento, o auditor do Estado Felipe Augusto Muller Thiesen revisou orientações operacionais do Cage Gerencial, explorou alguns recursos e filtros disponíveis, e também consultou painéis do nível gerencial de interesse dos membros dos GSC.

Utilizando como referência o painel Fornecedores IEF – Integração Estado Fornecedor, o auditor do Estado Juliano Thiesen navegou no Cage Gerencial, mostrando tela a tela as opções de consultas, análises e rotinas acessíveis ao usuário do sistema. O mesmo foi feito pelo auditor Michel Vasconcellos, que explorou pontos do painel Materiais SAM – Sistema de Administração de Materiais, demonstrando algumas funcionalidades das seções Painel Principal, Quadro Analítico e Controle de Estoque.