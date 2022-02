Em duelo truncado, Brasil supera Colômbia pela Copa América de futsal

O Brasil encaminhou a classificação às semifinais da Copa América de futsal ao derrotar a Colômbia por 3 a 0 nesta quarta-feira (2), na Arena SND, em Assunção (Paraguai). A seleção nacional foi a nove pontos em três jogos e manteve a liderança do Grupo A.

A vaga ao mata-mata só não foi assegurada com uma rodada de antecipação porque, mais cedo, o Uruguai superou o Chile por 2 a 0. Os uruguaios possuem os mesmos seis pontos da Colômbia, ficando à frente pelo saldo de gols. Somente os dois primeiros da chave avançam às semifinais.

O duelo entre os então invictos do grupo teve um primeiro tempo truncado. A primeira grande chance foi colombiana. Aos 11 minutos, Camilo Gómez puxou contra-ataque pela direita e rolou para Felipe Echevarria tocar na saída de Guitta, acertando a trave. Seis minutos depois, o Brasil saiu na frente. Eleito pelo terceiro ano seguido o melhor jogador de futsal do mundo, Ferrão recebeu de Pito e soltou uma bomba da intermediária, no ângulo.

O cenário do segundo tempo foi semelhante, com a Colômbia superior a partir dos dez minutos, dando trabalho à marcação brasileira e criando várias chances, sem eficiência na conclusão. Após pedido de tempo do técnico Marquinhos Xavier, o Brasil se reorganizou e chegou ao segundo gol aos 14 minutos, com Felipe Valério completando para as redes, na saída do goleiro, após passe de calcanhar de Ferrão. Aos 17, em cobrança de falta pela esquerda, Marcênio rolou para Rafa bater forte e definir o marcador a favor dos brasileiros.

O Brasil encerra a participação na primeira fase nesta quinta-feira (3), diante do Uruguai, às 17h (horário de Brasília), novamente na Arena SND. Na semifinal, a seleção nacional terá pela frente uma das equipes do Grupo B, formado por Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia e Peru. Os brasileiros são os maiores vencedores da Copa América, com dez títulos (o último em 2017), seguidos pelos argentinos, campeões duas vezes.