SEA cria estratégia para valorização dos servidores públicos catarinenses, o ReconheSER

Com objetivo destacar os bons servidores e os que se destacam na prestação de serviços públicos, a Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da Secretaria de Estado da Administração, criou uma estratégia de valorização do servidor público catarinense, oReconheSER. Como uma das ações dentro do macroprogramaSER SC, a iniciativa pode ser colocada em prática por meio de relatos e mensagens encaminhadas via formulário para o programaSER SC- Cuidando de Quem Serve.

“Estudos comprovam que as pessoas rendem mais e trabalham mais motivadas quando são incentivadas ou reconhecidas por sua atuação profissional. E, muitas vezes, lembramos apenas de mencionar os atendimentos não satisfatórios, mas há tantos outros que nos foram marcantes e cujos servidores merecem ser reconhecidos”, explica a Gerente de Políticas e Desenvolvimento de Pessoas da SEA, Mille Anny de Albuquerque Cassol Gesser.

Nome sugerido por servidora

A equipe doSER SCjá recebeu mais de 200 mensagens de elogios a servidores públicos pelos bons serviços prestados. Os textos são lidos e encaminhados diretamente aos próprios funcionários. O nomeReconheSERfoi uma sugestão da servidora Karina Scarduelli Luciano, que atua no Laboratório Central - LACEN, da Secretaria de Estado da Saúde.

Para participar e destacar as ações exitosas dos servidores, o ideal é escrever uma mensagem preenchendoo formulário e relatandoo atendimento que lhe impactou positivamente, o nome completo do servidor e de preferênciae-mail e/ou WhatsAppde contato para facilitar o envio da mensagem recebida como forma de reconhecimento ao seu trabalho.