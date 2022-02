Prefeitura de Miraguaí instala tubulação para escoamento de água no bairro Esperança

Foi iniciada nesta terça-feira, 01/02, a instalação de tubos para escoamento de água pluvial no bairro Esperança em Miraguaí.

Serão instalados 400 tubos de 40 centímetros cada mais 5 bocas de lobo. O prefeito Valdelirio Preto (Pretinho) e o secretário de Serviços Urbanos Luiz Carlos (Mosquito) acompanharam os serviços.

Segundo o secretario Mosquito, assim que concluída a obra de tubulação será colocado pedrisco em todas as ruas do bairro que não tem calçamento.

Já para o prefeito Pretinho, essa melhoria no bairro vinha sendo reivindicada pelos moradores desde a administração passada e que ao assumir a Prefeitura em 2021 havia se comprometido com a comunidade do bairro Esperança para concretizar o anseio dos moradores.

