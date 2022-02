Após um mês, contas de água podem ser pagas novamente nas lotéricas

A Companhia Rio Grandense de Saneamento (Corsan) informou nessa terça-feira, 02/02, a retomada de pagamento de contas de águas em agências lotéricas no RS

A medida ocorre após a assinatura do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a Corsan. O serviço chegou a ficar suspenso durante um mês após divergências entre as partes.

Em janeiro, a Corsan divulgou nota afirmando que a impossibilidade de pagamento nas lotéricas foi criada pela Caixa ao não creditar os estabelecimentos junto à companhia.

Em resposta, o Sindicato das Agências Lotéricas (Sincoergs) divulgou nota alegando que a estatal suspendeu o pagamento nas lotéricas devido à impasse na tarifa de serviço.

A Corsan reitera que os demais canais de pagamento das faturas permanecem disponíveis.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.