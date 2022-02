Expoagro Cotricampo será realizado de 24 a 26 de fevereiro

Rio Grande do Sul

Estado entrega veículos para Instituto Rio Grandense do Arroz nesta segunda, dia 31

O governo do Estado entregará, nesta segunda-feira (31/1), às 13h30, 20 veículos para as equipes técnicas do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A cerimônia contará com as presenças do governador Eduardo Leite e da secretária da Agricultura, Pecuári