Leite acompanha a posse da nova presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

Leite com a desembargadora Iris: "É um dia histórico, e me sinto honrado de acompanhar esta cerimônia", disse o governador - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite acompanhou, na tarde desta terça-feira (1º/2), a cerimônia de posse da nova presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Iris Helena Medeiros Nogueira. A magistrada assume o cargo no lugar do desembargador Voltaire de Lima Moraes.

“Pela primeira vez em 150 anos de história, temos uma mulher na presidência do Tribunal de Justiça gaúcho. É um dia histórico, e me sinto honrado de acompanhar esta cerimônia de posse. Tenho convicção de que a magistrada Iris Helena dará continuidade à boa relação entre o Executivo e o Judiciário, assim como foi com o desembargador Voltaire de Lima Moraes, com quem mantivemos uma harmoniosa e respeitosa parceria”, destacou o governador.

Cerimônia de posso ocorreu no TJRS, na capital - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Além da presidente eleita, primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário gaúcho, integram a gestão os desembargadores Alberto Delgado Neto (1º vice-presidente), Antonio Vinicius Amaro da Silveira (2º vice-presidente), Lizete Andreis Sebben (3ª vice-presidente) e Giovanni Conti (corregedor-geral da Justiça).

Natural de Pelotas, Iris Helena é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi pretora e assumiu o cargo de juíza de Direito em 1986. Foi juíza-corregedora e também a primeira mulher a ocupar o cargo de corregedora-geral da Justiça, entre 2016 e 2017. Foi empossada desembargadora do TJRS em 2004. Atua na 21ª Câmara Cível do Tribunal.