Município de Miraguaí inicia obras de calçamento no distrito de tronqueiras

A Administração Municipal de Miraguaí deu início ontem segunda-feira, 31/01, ás obras de pavimentação com pedras irregulares (calçamento) e canalização na Rua Padre Vieira no Distrito de Tronqueiras.

Serão executados neste trecho 611,73 metros quadrados de calçamento mais 110 metros de canalização.

O prefeito Valdelirio Preto esteve fiscalizando o inicio das obras e ouvindo outras reivindicações dos moradores daquela rua, que há muito tempo esperavam por esta melhoria.

