Vista Gaúcha fará asfalto entre a cidade e Bom Plano

A Administração Municipal de Vista Gaúcha ira construir pavimentação asfáltica no trecho de 3,2 quilômetros entre a cidade e o Distrito de Bom Plano. O anuncio foi feito após o prefeito Claudemir Locatelli assinar convênio através do Programa Pavimento RS do Governo do Estado.

A obras deverá ter um custo de R$ 2 milhões, sendo que R$ 500 mil são oriundos do programa estadual e outros R$ 1,5 milhões são por meio de contrapartida do município.

Para o Prefeito Locatelli, esta obra será um marco para o desenvolvimento do Distrito de Bom Plano bem como várias outras comunidades do Município que serão beneficiadas. “Sempre tivemos em mente de um dia poderíamos atender esta comunidade, sabíamos dos desafios por causa do grande valor que seria necessário para custear a obra, graças a um planejamento da Administração de Locatelli e André, vai ser possível atender esta grande demanda destas comunidades que fazem parte do Distrito de Bom Plano, devemos destacar também a participação do Secretario de Estado e Deputado Juvir Costela que foi muito decisiva e fundamental para o desenvolvimento e a aprovação do Projeto”, concluiu Locatelli

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.