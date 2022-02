Conselho dos povos indígenas reconhece eleição de Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro

Uma reunião ocorrida ontem, 31, em Passo Fundo, onde 21 lideranças, representando as demais Terra Indígenas do estado e que formam o Conselho dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul definiu que a eleição ocorrida em 19 de dezembro de 2021 foi legal e que Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro de Freitas são cacique e vice da Terra Indígena do Guarita.

Na ata divulgada e assinada pelos membros do Conselho, eles afirmaram que até o presente momento o Cacique Carlinho Alfaiate não apresentou nenhum documento que justifique a sua permanência no cargo por cinco anos.

Sobre a eleição, eles reconheceram que o número de votantes por si só já demonstra que a comunidade indígena é favorável a mudança de liderança e que as denuncias de supostas irregularidades na eleição não partiram de nenhuma das chapas concorrentes e sim de pessoas que não participaram o pleito, reconhecendo assim a validade da eleição.

Em tese a organização das Terra Indígenas são autônomas entre si, não permitindo a intervenção de outras comunidades, no entanto, o Conselho dos Povos Indígenas foi criado com o objetivo de discutir e de tomar decisões colegiadas quando não houver entendimento dentro da comunidade. Em resumo a decisão de ontem demostra que todas as demais comunidades indígenas do Rio Grande do Sul reconhecem Valdonês Joaquim e Joel Ribeiro de Freitas como cacique e vice da Terra Indígena do Guarita.

Como Valdonês Joaquim está preso, Joel Ribeiro de Freitas é quem pessoaliza esse reconhecimento e aos olhos de todas as lideranças indígenas do estado, ele é o cacique.

O Conselho dos Povos Indígenas do Rio Grande do Sul decidiu também enviar ofícios ao Ministério Público Federal e a FUNAI para que esses também reconheçam a validade da eleição e a liderança atual de Joel Ribeiro de Freitas.

Nos mesmos ofícios, o Conselho cobra principalmente a FUNAI para que resolva esses conflitos antes que eles ganhem proporções e não somente depois dos acontecimentos.

