Brasil bate Chile e vira líder da chave A da Copa América de Futsal

O Brasil superou o Chile por 4 a 2 na Copa América de Futsal, em Assunção (Paraguai), com gols de Marlon (duas vezes), Pito e Ferrão. Do lado chileno, coube a Martinez descontou com dois gols.

Com a segunda vitória seguida, a seleção passou a liderar a chave A, com seis pontos. O grupo tem ainda Uruguai, Colômbia e Equador. Amanhã (31) a seleção folga e volta à quadra na quarta (2), às 15h (horário de Brasília) contra a Colômbia, segunda colocada, também com seis pontos, mas em segundo lugar na classificação pelos critérios de desempate.

O jogo começou acirrado desde o início, com marcação forte dos chilenos. De tanto insistir, a equipe brasileira furou o bloqueio adversário: Felipe Valério fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Ferrão abrir o placar. Logo na sequência, após contragolpe, Martinez empatou para os chilenos. Não demorou para que a seleção voltasse a liderar o placar: Ferrão desferiu um bomba do lado direito e aproveitou o rebote para empurrar o fundo da rede.

Na volta do intervalo, mal a bola começou a rolar, Pito fuzilou as redes, após lateral rápido de Felipe Valério, ampliando para 3 a 1 a vantagem do Brasil. A disputa seguiu parelha, e aos 12 minutos Martinez chutou na saída do goleiro Guitta e diminuiu para os chilenos. Os adversários tiveram boas chances de chegar ao empate novamente, mas Guitta fechou o gol brasileiro. Até que aos sete minutos do fim, Marlon marcou o segundo dele na partida, selando a vitória brasileira por 4 a 2.