Justiça julga improcedente processo que pedia cassação do prefeito de Miraguaí

A Justiça Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral julgou improcedente o processo movido pelo Ministério Público de Tenente Portela que pedia a cassação do prefeito, Valdlirio Pretto da Silva, Pretinho, PT, e do vice Leonir Hartk, Neco, PP, de Miraguaí, por suposta compra de voto e abuso do poder econômico.

O Juiz Luís Gustavo Negri Garcia, em sua sentença disse entender que não ficou comprovado na denúncia o crime de captação ilícita de sufrágio (compra de votos), ou abuso do poder econômico por parte dos então candidatos, hoje, prefeito e vice no exercício do mandato em Miraguaí.

Segundo o magistrado, após análise minuciosa das provas produzidas, restaram dúvidas quanto a efetiva prática ilegal na obtenção de votos, pois não há como afirmar, com a certeza necessária para uma condenação, que houve a promessa ou a concessão de vantagens, condicionado aos votos dos beneficiários, que era o que em resumo, era denunciado pelo Ministério Público.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.