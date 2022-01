Governador acompanha a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa

O governador Eduardo Leite acompanhou, na tarde desta segunda-feira (31/1), a cerimônia de posse do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Valdeci Oliveira.

O parlamentar passa a chefiar a Mesa Diretora que estará à frente da Assembleia no quarto ano da 55ª Legislatura. A chapa foi eleita após votação simbólica, com 38 votos favoráveis e oito contrários. A definição respeita o acordo pluripartidário de gestão compartilhada, no qual as quatro maiores bancadas, de forma rotativa, indicam o presidente do parlamento. Valdeci assume o cargo no lugar do deputado Gabriel Souza.

O governador destacou a competência do deputado Gabriel Souza na condução do seu mandato e agradeceu pela relação de respeito e diálogo estabelecida com o Poder Executivo durante a sua gestão. Leite afirmou que a busca pela harmonia entre os Poderes em prol do povo gaúcho deverá se manter em relação ao novo presidente do Legislativo, com quem disse ter mantido sempre uma relação altiva e centrada nas questões do Estado.

“Tenho certeza de que com o presidente Valdeci teremos também essa relação respeitosa e republicana em favor do Estado do Rio Grande do Sul. Embora tenhamos posições politicamente distintas, temos a certeza de que o diálogo e o respeito são fundamentais para que a política esteja à altura do que a população gaúcha precisa e espera”, disse Leite. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, também acompanharam a posse.

Além do presidente Valdeci, foram eleitos e empossados na Mesa Diretora os deputados Luiz Marenco, como 1ª vice-presidente; Ernani Polo, 2º vice-presidente; Elizandro Sabino, 1º secretário; Gabriel Souza, 2º secretário; Zilá Breitenbach, 3ª secretária; e Dalciso Oliveira, 4ª secretário. Os suplentes de secretário serão os deputados Jeferson Fernandes, Airton Lima, Sergio Peres e Kelly Moraes.