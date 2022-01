Aluna de Vista Gaúcha recebe menção honrosa da Olimpíadas de Matemática

Uma aluna da Escola Municipal de Ensino Fundamental Senador Pinheiro Machado de Vista Gaúcha recebeu uma menção honrosa por seu desempenho durante a 6ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática.

Istéfani Zanette, do 6º ano, passou pela fase local dentro da escola, depois pelo fase interescolar com as demais escolas do município e por fim da fase nacional da competição onde alunos de todo o Brasil participam da competição.

Além da Istéfani Zanette, Vista Gaúcha também esteve representado na última fase da competição pelo aluno David Gabriel Grazzioli Lenhardt do 7° ano.

A Olimpíada Brasileira de Matemática é uma competição dirigida aos alunos de escolas e universidades de todo o país, da rede pública ou privada, do Ensino Fundamental ao final da graduação.

