Prefeitura de Campo Novo vai repassar R$ 127 mil para a APAE

A prefeitura de Campo Novo vai repassar R$ 127.000,00 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). oriundo de Lei Federal 13.019/2014, artigo 31, inciso VI. O termo de repasse foi assinado pelo prefeito Pedrinho.

O repasse será utilizado para a compra de materiais pedagógicos e lúdicos, que favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem.

Com o recurso também será possível à criação de oficinas com atividades domésticas, visitas a entidades públicas, aperfeiçoamento dos profissionais de educação, das equipes de apoio da entidade e outros.

