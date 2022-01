Após reforma Centro Cultural deverá abrigar a Secretaria de Educação e Cultura de Tenente Portela

A informação foi repassada pela secretária municipal de Politicas Estruturantes e Zeladoria de Tenente Portela em entrevista concedida na Rádio Província nessa semana.

Segundo Selete Bettio Sala essa iniciativa visa colocar dentro do Centro Cultural exatamente o órgão do município que reponde pela promoção da cultura.

Salete disse também que a administração municipal tem uma preocupação quanto a utilização efetiva do Centro Cultural também, proporcionando segurança e conforto para os usuários, por isso além a reforma completa que está em andamento, também haverá a substituição das cadeiras, e melhoria dos camarins e banheiros, que sempre foram motivo de reclamação por quem usa o Centro Cultural.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.