Governo do Estado aumenta em 30% o repasse para transporte escolar

A Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) aumentou em 30% o repasse realizado anualmente aos 465 municípios que integram o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (PEATE). A iniciativa, que promove o transporte dos alunos residentes em área rural, passa a disponibilizar o valor de R$ 209 milhões a partir de 2022.

Em 2021, a quantia repassada chegou a R$ 160 milhões. Ao todo, cerca de 61 mil estudantes da rede estadual serão beneficiados.

O PEATE atua de modo articulado sob regime de colaboração entre Governo do Estado e municípios. O repasse dos recursos financeiros para as prefeituras habilitadas é feito em dez parcelas mensais entre fevereiro e novembro.

O reajuste no valor repassado atende a uma demanda dos municípios do Rio Grande do Sul e garante qualificação no atendimento aos alunos contemplados pelo programa.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.