Projetos e concessões de uso são destaques da Agenda Celic na semana a partir desta segunda, 31

A contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de projetos de arquitetura, instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, lógica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), estrutural, fundações, PPCI, e orçamentação de duas edificações é um dos destaques das licitações entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Trata-se de uma demanda do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e as edificações são uma biblioteca/museu e um laboratório de sementes. Na modalidade convite, a abertura das propostas está agendada para a quinta-feira (3/2), às 16h.

Outro destaque é a concessão remunerada de uso para comercialização de produtos nas dependências de dois presídios estaduais. Um dos editais se refere ao presídio estadual de Cachoeira do Sul, cujo pregão eletrônico ocorre na quinta-feira (3/2), às 9h30min, e o outro para o presídio estadual de São Sepé, marcado para sexta-feira (4/2), também às 9h30min.

No total, a semana de 31 de janeiro a 4 de fevereiro prevê 18 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, acesse o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.