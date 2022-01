Corinthians desencanta no Paulistão ao bater Santo André fora de casa

Jogando fora de casa, o Corinthians conquistou neste domingo (30) a primeira vitória no Campeonato Paulista, ao superar o Santo André, por 1 a 0, em partida da segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O triunfo deixou o Alvinegro em primeiro lugar no Grupo A, com quatro pontos. Já o Novorizontino, do Grupo B, ainda não pontuou no Paulistão.

VAI CORINTHIANS!



Fábio Santos cravou de pênalti e garantiu a primeira vitória do Timão no Paulistão Sicredi.#FutebolPaulista #Paulistao22

????Renato Pizzutto/Ag.Paulistão pic.twitter.com/0DEecOBqaA — Paulistão (@Paulistao) January 30, 2022

O duelo começou sem fortes emoções no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André. Mas aos poucos, o Timão começou a dominar a partida. Raul Gustavo quase abriu o placar, de cabeça, aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, Na sequência, aos 23 minutos, Fagner cruzou da direita para Gustavo Mesquita, mas a bola bateu na perna e depois no braço do zagueiro Carlão. Os jogadores do Corinthians pediram, pênalti, mas o juiz Matheus Delgado Candançan não marcou. Mas o VAR interveio e após análise das imagens, Candançan assinalou de fato o pênalti. Fábio Santos cobrou e abriu o placar para os visitantes. E o Timão quase ampliou aos 31 minutos, num chute de primeira de Gustavo Mantuan que o goleiro Jefferson Paulino defendeu.

No segundo tempo, o Santo André voltou com tudo para arrancar o empate. O time da casa aproveitou o atraso da marcação corinthiana para buscar mais o ataque. Aos 16 minutos, Lucas Tocantins teve a chance de igualar o placar, ao aproveitar cruzamento da direita para cabecear, mas a bola foi para fora. O Santo André continuou insistindo, mas errou muito nas finalizações.

Aos 36 minutos o jogo precisou ser interrompido devido ao uso de sinalizadores na torcida do Timão, e o árbitro reiniciou o confronto três minutos depois. Já nos acréscimos. O Timão quase amplia com um chute de fora da área do atacante Róger Guedes, mas o goleiro Jefferson Paulino estava atento e fez uma bela defesa. Mas, apesar do esforço dos donos da casa, o duelo terminou mesmo em 1 a 0 para os visitantes.

???? Assim como o comandante, R. Ceni, Jandrei estreou defendendo pênalti durante os primeiros 9??0?? minutos em campo com a camisa tricolor.



Últimos goleiros que defenderam pênalti na estreia, durante tempo regulamentar:



???? Rogério Ceni, 1993

???? Fabiano, 2007#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/KuPmdPmHOa — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 30, 2022

Também neste domingo (30), o São Paulo não saiu do 0 a 0 com o Ituano, mesmo jogando no Morumbi. Os visitantes tiveram a chance de abrir o placar aos 23 minutos, com Gerson Magrão, em cobrança de pênalti, mas o goleiro Jandrei salvou o Tricolor. Na estreia do São Paulo, na última quinta (27), o time comandado pelo técnico Rogério Ceni foi superado pelo Guarani, por 2 a 1, na casa do adversário. Já o Ituano, na primeira rodada, bateu o Novorizontino por 2 a 0, jogando em Itu.