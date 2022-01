Convênio garante cerca R$ 3 milhões para aeroporto de Alegrete

Secretário Juvir Costella e o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, na assinatura com integrantes da prefeitura de Alegrete - Foto: Divulgação / Daer

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou convênio com a prefeitura de Alegrete para melhorias do aeroporto regional Gaudêncio Machado Ramos. A assinatura, na quinta-feira (27/1), garante cerca de R$ 3 milhões em investimentos para melhorias no local.

A parceria prevê a pavimentação de 350 metros da pista de pousos e decolagens e de 2,4 quilômetros que ligam o terminal de passageiros à BR-290, além do balizamento noturno. Para as obras, o governo do Estado repassará R$ 2,4 milhões, com contrapartida de R$ 611 mil do município.

"É necessário pensar nos nossos modais de transporte de forma integrada e estratégica. Por isso, além de contarmos com um aporte histórico de R$ 1,3 bilhão para nossas estradas, também buscamos fortalecer os nossos aeroportos do interior", disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com esse investimento, Alegrete terá condições de receber mais opções de voos, facilitando negócios para a Fronteira Oeste", acrescenta Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a autarquia dará apoio técnico às obras e fiscalizará o andamento dos serviços para que atendam os padrões da engenharia rodoviária.

“Os municípios são parceiros importantes na execução de projetos viários imprescindíveis para o desenvolvimento de suas comunidades, e esse convênio firmado hoje é um exemplo disso", afirma. "Conforme o andamento da licitação que contratará a empresa responsável pelos

serviços, é possível que ainda neste semestre possamos ter as obras concluídas", projeta.