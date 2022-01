No Rio, Cidade Integrada promove 4 mil atendimentos gratuitos

No primeiro dia de ações sociais promovidas ontem (29) pelo programa Cidade Integrada, do governo fluminense, nas comunidades do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, e da Muzema, zona oeste, foram realizados 4.005 atendimentos gratuitos aos moradores pelas secretarias e órgãos estaduais.

O Cidade Integrada foi lançado no último dia 22 pelo governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Ele visa a retomada de territórios, com objetivo de levar desenvolvimento social, econômico, infraestrutura e segurança para a população que vive nas comunidades do Rio de Janeiro.

O Jacarezinho e a Muzema foram escolhidos em função do avanço do tráfico de drogas e da milícia, respectivamente, nos dois locais. Castro anunciou, na ocasião, que somente depois que o programa estiver plenamente em funcionamento nas duas comunidades é que o governo do estado vai estendê-lo a outras comunidades. O programa prevê investimentos superiores a R$ 500 milhões.

Gratuidade

Os moradores tiveram acesso gratuito a serviços como emissão de documentos, inscrições em vagas de emprego, saúde bucal, corte de cabelo e, inclusive, o primeiro passo para a formalização de casamento.

No Jacarezinho, foram 2.615 atendimentos ao longo do dia, na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho. Em visita ao local na tarde de ontem, o governador anunciou a chegada de mais serviços à região nos próximos dias. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai manter um posto de Identificação Civil e de Habilitação instalado provisoriamente em um contêiner na quadra.

O primeiro morador a ser atendido no posto de Habilitação do Jacarezinho foi o motorista de ônibus aposentado José Geraldo Ramalho, de 65 anos, que tinha uma carteira profissional categoria D e renovou o documento com alteração para categoria B, a fim de dirigir carros de passeio. Para ele, o atendimento no Cidade Integrada foi uma maravilha. "Fui chegando e logo resolvendo o que eu precisava, com toda tranquilidade. Espero que continue sempre assim”, manifestou.

Na Muzema, as ações aconteceram na Comunidade Internacional Ágape, totalizando 1.390 atendimentos. O programa foi a chance que o motorista Rodrigo Soares e sua noiva, Ana Carolina Santiago, tiveram para atualizar documentos e agilizar a burocracia exigida para formalizar a união. Eles foram atendidos por funcionários da Fundação Leão XIII e deram entrada no formulário de isenção de taxa para o casamento. “A gente queria casar, agora apareceu essa oportunidade e a gente vai concretizar. O Cidade Integrada trouxe policiamento ostensivo e mais segurança à região. Acho que a vida das pessoas vai melhorar muito. É um sopro de esperança”, comentou Rodrigo.

Andrielle de Souza mora na Muzema há cinco anos. Ela pediu as carteiras de identificação dos filhos e também renovou sua documentação. “É a primeira vez que vejo aqui uma ação desse porte, com tantos serviços de saúde, de beleza e para documentos. Resolvi tudo com muita facilidade num dia só; fui muito bem direcionada. Aqui sempre foi um lugar abandonado, a gente nunca teve uma intervenção. É a primeira vez que eu estou vendo e estou gostando”, elogiou.