Palmeiras arranca empate com São Bernardo fora de casa no Paulistão

O Palmeiras arrancou empate em 1 a 1 com o São Bernardo, no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O atacante Silvinho abriu o placar para a Pantera e Wesley, em cobrança de pênalti igualou o placar na etapa final.

O Palmeiras, repleto de reservas no primeiro tempo, começou pressionando os donos da casa, e teve mais facilidade de chegar ao gol. A melhor chance foi aos 19 minutos, após Wesley sofrer pênalti. Rafael Navarro cobrou para o Verdão, mas o goleiro Alex Alves que fez ótima defesa.

Após o gol perdido pelos visitantes, o São Bernardo passou a construir boas jogadas pela direita, até balançar a rede, aos 35 minutos: Mateus Davó passou pela marcação e rolou para Silvinho abrir o placar em São Bernardo do Campo.

Na etapa final, o técnico Abel Ferreira colocou em campo o volante Patrick de Paula (no lugar de Gabriel Menino) e tirou o zagueiro Renan para entrada de Deyverson. Ao 15 minutos, Patrick quase empata para o Verdão ao mandar uma bomba de fora que por muito pouco não entrou. Na sequência, outro pênalti para o Verdão, desta vez com intervenção do VAR. Após consultar o lance de Navarro vídeo, o árbitro de campo assinalou o pênalti. Wesley empatou ao cobrar com categoria do lado direito.

Na manhã deste sábado (29), o Botafogo-SP surpreendeu o Santos na Vila Belmiro, ao ganhar por 1 a 0. O atacante Matheus Carvalho garantiu a vitória, aos 16 minutos do segundo tempo, aproveitando a falha na defesa do Peixe depois da cobrança de lateral.