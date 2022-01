Estendida interdição na SC-410, em Canelinha, para obras de contenção

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informa que, em decisão conjunta com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) estendeu a interdição das Ruas Antônio L. Dalsalsso, João Busnardo e Antônio L. Venier, no acesso à SC-410, em Canelinha, por tempo indeterminado até, no máximo, dia 18 de março. O desvio está sendo realizado por meio das ruas Manoel Amorin e professor Thomas Geraldo - o que acrescenta 200 metros ao percurso. A medida foi tomada para a segurança de usuários da via e dos trabalhadores que executam o serviço de contenção de talude.

Os fechamentos ocorrem de segunda a sábado, sempre das 7h às 18h, à noite e aos domingos, o trânsito no trecho fica liberado. Caso as obras sejam concluídas antes do prazo máximo, o tráfego será liberado antes do previsto.