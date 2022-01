Maria Portela fatura bronze no Grand Prix de Judô, em Portugal

A judoca gaúcha Maria Portela, de 34 anos, conquistou o bronze na categoria até 70 quilos, no Grand Prix de Odivelas (Portugal) na tarde deste sábado (29). É a segunda medalha da delegação brasileira na competição: a carioca Rafaela Silva, campeã olímpica na Olimpíada Rio 2016, foi a primeira a subir ao pódio ontem (28), ao faturar o ouro na categoria até 57 kg. A competição prossegue neste domingo (30), com transmissão ao vivo no portal da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês).

BRONZEADA ????



E assim fechamos o 2º dia de Grand Prix de #JudoPortugal ! Com Brasil no pódio!



Medalha de bronze para @MahPortela 70kg! Parabéns, guerreira!



Domingo tem mais #BrasilJudo em ação a partir das 8h30, ao vivo, no

Na luta pelo bronze, Portela superou a atual campeã asiática, a coreana Heeju Han. A brasileira, atual número 6 no ranking mundial, começou o dia superando a ucraniana Yuliia Ukrkurchenko. Na sequência, perdeu para a holandesa holandesa Jorien Nedvisser na disputa final da chave. Na repescagem, Portela ganhou da britânica Katie-Jemina Yeats-Brown, e avançou para disputa do bronze.

Quem também competiu para subir ao pódio nesta tarde foi o brasiliense Guilherme Schmidt, de 21 anos, atual campeão mundial militar na categoria até 81kg. No entanto, na disputa pelo bronze, Schmidt foi superado pelo japonês Yuhei Oino.

Neste domingo (30) mais quatro brasileiros vão em busca do pódio em Odivelas: Beatriz Freitas (78 kg), Rafael Macedo (90 kg), Rafael Buzacarini (100 kg) e Juscelino Nascimento (+100 kg). As lutar começam a partir das 8h30 (horário de Brasília), com finais sempre às 14h.