Começa hoje feira gratuita de artesanato em cerâmica, em Brasília

Começou na manhã deste sábado (29), em Brasília, a Feira de Arte e Artesanato em Cerâmica, que marca o encerramento do 1º Encontro de Ceramistas do Distrito Federal e Entorno. A feira tem entrada gratuita ao público e vai até às 17h de hoje. Amanhã, o brasiliense ainda pode conferir o evento, das 9h às 14h.

O público também poderá apreciar uma exposição de artesanato em cerâmicas e uma mostra de vídeo. O evento é realizado no Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante.

O encontro de ceramistas começou no início da semana e reuniu artesãos, estudantes e o público em geral interessado em arte e artesanato para rodas de conversa, oficinas de cerâmica e mostra de vídeos.

A programação do econtrou contou com oficinas de escultura em argila, construção de fornos de alta temperatura e técnicas de esmaltação. Os expositores passaram por uma curadoria antes de participarem do encontro.

Confira aqui mais informações sobre o evento.