Daer promove lançamento de dois encontros nacionais de infraestrutura de modais de transporte

Serão realizados em agosto, em Bento Gonçalves, o 24º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e a 47ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv). Os lançamento dos eventos ocorre nesta segunda-feira (31/1), em Porto Alegre. A promoção é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (ABDER) e da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv).

O Enacor e a RAPv são os mais tradicionais eventos envolvendo infraestrutura dos modais de transporte, logística, tecnologia e trânsito do país, que ocorrerão de 9 a 12 de agosto de 2022, na Fundaparque, em Bento Gonçalves. Na ocasião, será celebrado também o 85º aniversário do Daer – criado em 11 de agosto de 1937. A estimativa é de que cerca de mil pessoas de todo o Brasil e do exterior, incluindo pesquisadores e estudantes de universidades, órgão públicos e empresas do setor, estejam presentes.

A cerimônia de lançamento nesta segunda (31/1) contará com a participação do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, do prefeito em exercício de Bento Gonçalves, Amarildo Lucatelli, da diretora-presidente da ABPv, Luciana Dantas, e do presidente da ABDER, Riumar dos Santos. O evento ocorrerá na sede do Daer, em Porto Alegre.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do 24º Enacor e 47ª RAPv

Quando: segunda-feira (31/1), às 17h

Onde: sede do Daer - av. Borges de Medeiros, 1.555, 19º andar (auditório), bairro Praia de Belas, Porto Alegre

Plataformas: transmissão pelocanal oficial da ABDER e daABPv