Empresa de energia apresenta as próximas etapas do projeto Minuano ao governador Leite

Em reunião, realizada nesta sexta-feira (28/1), em São Paulo, o presidente da ISA CTEEP, maior transmissora privada de energia do país, Rui Chammas, apresentou ao governador Eduardo Leite as próximas etapas do projeto Minuano, que amplia as condições de atendimento no suprimento de energia na Serra.

“Estes investimentos da iniciativa privada são estratégicos para o Estado e importantes para escoar a energia que poderá ser gerada a mais”, afirmou o governador.

A empresa foi a vencedora de leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realizado em 2019, e responsável pela construção da subestação Caxias Norte e obras associadas, com investimento de R$ 682 milhões.

Com prazo de conclusão até março de 2025, a subestação adicionará 115 quilômetros de linhas de transmissão (LT) e a subestação terá 2.691 MVA de capacidade ao sistema energético nos municípios de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Farroupilha, Nova Pádua, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Veranópolis e Nova Roma do Sul. Na obra, a expectativa é a geração de cerca de 1.300 empregos diretos.

Ainda em São Paulo, durante a manhã, Leite conversou com investidores, a convite da XP Inc, sobre o cenário político e econômico gaúcho e brasileiro. No encontro, foram abordadas as reformas e privatizações realizadas no Estado, os investimentos do programa Avançar e as perspectivas para 2022.