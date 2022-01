Sicredi Raízes é vencedora de concorrência pública de folhas de pagamento

Com o objetivo de estar mais próxima de suas comunidades, colaborando com o desenvolvimento econômico e social dos municípios onde atua, a Sicredi Raízes RS/SC/MG participou, entre o final de dezembro e início de janeiro, de licitações de concorrência pública para representação da folha de pagamento de servidores públicos municipais.

Desta forma, pelos próximos 60 meses a cooperativa será responsável pelo repasse dos salários de funcionários das prefeituras de Barra do Guarita, Redentora, Sede Nova, Vista Gaúcha, São Martinho, Novo Barreiro, Campo Novo e Braga, onde foi ganhadora das licitações.

Com o serviço de Folha de Pagamento, o salário é creditado diretamente na conta dos funcionários, trazendo comodidade e segurança. Além disso, a cooperativa oferece mais de 300 soluções financeiras que buscam a saúde financeira dos servidores.

De acordo com o diretor executivo da Sicredi Raízes, Marcelo Júnior Altíssimo, a cooperativa está feliz por ter sido contemplada com as folhas de pagamento dos servidores públicos destes oito municípios. — Por meio da contemplação passamos a ter uma maior proximidade com o setor público através dos servidores, gerando um círculo virtuoso, já que os resultados obtidos são investidos na própria comunidade — ressaltou o diretor executivo.

Os servidores públicos dos municípios podem contatar a sua agência através do WhatsApp (51) 3358 4770.

