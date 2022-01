RS terá chuva e redução das temperaturas entre final de janeiro e início de fevereiro

Ingresso de massas de ar seco e frio favorecerá a ocorrência de temperaturas mais condizentes com a estação do verão (Foto: Diones Roberto Becker)

A tendência para os próximos 15 dias indica a diminuição da temperatura e ocorrência de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Agrometeorológico Decendial nº 2, elaborado pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO-RS), da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR).

Nas próximas semanas, a passagem de duas frentes frias provocará chuva na maioria das regiões, com possibilidade de temporais isolados e totais expressivos em alguns municípios, principalmente na metade Norte.

Não há previsão de extensas ondas de calor, e o ingresso de massas de ar seco e frio favorecerá a ocorrência de temperaturas mais condizentes com a estação do verão. O deslocamento dos sistemas meteorológicos vai proporcionar aumento da umidade do solo, especialmente nas faixas Norte e Nordeste.

Condições hídricas em janeiro:

A análise do balanço hídrico feita pelo SIMAGRO-RS mostrou que a deficiência hídrica aumentou na maior parte do Estado em janeiro, principalmente na fronteira Oeste, Missões, Região Central e Campanha. Somente nos Campos de Cima da Serra e litoral Norte, os dados apresentaram excesso hídrico ao longo do período.

O mesmo padrão se verifica no cálculo da diferença entre a precipitação ocorrida e a evapotranspiração potencial. Na maioria das regiões, a sequência de dias com temperaturas extremamente elevadas e ventos constantes aumentou a evaporação e prejudicou ainda mais o desenvolvimento das culturas instaladas.

