Aumenta para 161 o número de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Tenente Portela termina essa semana com 161 casos ativos do novo coronavírus. Em relação à quinta-feira (27/1), são mais 35 infecções diagnosticadas. Há ainda 26 pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

O boletim epidemiológico da sexta-feira (28/1) revela que dois domiciliados no município ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão de sintomas da doença. Eles são suspeitos de contaminação. Um está na enfermaria e o outro na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Tenente Portela acumula, desde o começo da pandemia, 2.110 casos positivos de Covid-19 e 1.912 pacientes recuperados. Ainda são contabilizados 37 óbitos em decorrência de complicações do vírus.

O número de testes realizados para detecção da enfermidade está em 10.256, dos quais, 8.181 resultados acabaram descartados. O balanço é da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.