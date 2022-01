Parceria entre Defesa Ciivil e municípios garante liberação de R$ 685 mil em uma semana

Em apenas uma semana, o Governo de Santa Catarina, por meio da Defesa Civil, autorizou investimentos de mais de R$ 680 mil em quatro municípios de Santa Catarina.Foram assinados termos de compromisso para a instalação de kits de transposição para os municípios de Tijucas, Dionísio Cerqueira, Seara e São Bernardino. O valor total investido é de R$ 685.281,00.

Os equipamentos são fornecidos para localidades atingidas por eventos adversos e que tenham situação de emergência decretada. A parceria permite que os municípios construam as cabeceiras das pontes, e a Defesa Civil realiza a montagem da estrutura para atender as comunidades.

O secretário-chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, ressaltou que a ação mostra o compromisso do governo Carlos Moisés em atuar em conjunto com as prefeituras para melhorar a vida do cidadão. “São estruturas de concreto que substituem as antigas, danificadas por eventos adversos. Ela são montadas acima da cota da enchente, trazendo segurança e dignidade para os catarinenses”, completa. “Como nossos kits foram adquiridos por ata de registros de preço, há uma economia considerável para os cofres dos municípios”.

Na tarde desta quarta-feira, 26, foram assinados mais dois termos de compromisso, que possibilitam a instalação de uma estrutura no tamanho 15x5 metros na localidade São Roque, em Seara, orçado em R$ 118.640,00, e outra com dimensões de 28x6 metros, na Linha São João Pesqueiro, em São Bernardino, que representa investimento de R$ 200.932,00.

No início da semana, dois atos marcaram a assinatura de termos de compromisso para atendimento das localidades de Terra Nova, em Tijucas (ponte de 15x7,5 metros orçada em R$ 175.523,00) e outra, de 22×6,25 metros, que atenderá aos moradores da localidade de Linha Seca, em Dionísio Cerqueira, e representa um investimento de R$ 190.186,00.