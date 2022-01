Hospital Santo Antônio receberá medicamento do chamado kit intubação

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) encaminhará 200 frascos de citrato de fentanila para o Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela. O medicamento compõe o chamado kit intubação utilizado em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). O lote com 12.120 frascos chegou ao Rio Grande do Sul na terça-feira (25/1), enviado pelo Ministério da Saúde.

A fentanila faz parte de um conjunto de sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares utilizado na intubação mecânica de pacientes com dificuldades respiratórias, essencial no combate à Covid-19 e à assistência dos pacientes com quadro grave da doença.

— Os hospitais também poderão usar a fentanila para outras doenças, não apenas Covid-19. Hoje a realidade das internações hospitalares é diferente de outros períodos, como em agosto de 2020 e março de 2021 — destacou o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica da SES, Roberto Schneiders.

