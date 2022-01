Série em vídeo destaca benefícios da duplicação da ERS-118

A importância da duplicação da ERS-118 para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul é o tema de uma série especial que começou a ser veiculada quinta-feira (27/1) em sites e redes sociais do governo do Estado. Os vídeos mostrarão como as novas condições da rodovia têm atraído investimentos, gerado empregos e reforçado a segurança viária na região metropolitana de Porto Alegre.

Lançados pelas secretarias de Comunicação (Secom) e de Logística e Transportes (Selt), os cinco minidocumentários detalham os impactos gerados pela obra desde a tão esperada inauguração, em dezembro de 2020.

No primeiro episódio, o tema é a instalação de centros de distribuição de grandes companhias nacionais às margens da rodovia, entre elas, gigantes do varejo como Magazine Luiza, Americanas e Loja Lebes.

"A ERS-118 se tornou um polo de investimentos para o Rio Grande do Sul, pois se trata de uma via estratégica para operações logísticas. Com a duplicação, ela se tornou uma alternativa às BRs 116 e 290, ligando a capital ao interior e ao Litoral Norte", explica o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com isso, o Estado atrai negócios, desenvolve os médios e pequenos empreendimentos e faz a roda da economia girar com mais força."

A série especial destacará, ainda, as novas ações para a qualificação dos 21,5 quilômetros duplicados entre Sapucaia do Sul e Gravataí. As primeiras melhorias incluem um posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar, já em operação, e a construção de seis passarelas para pedestres.

"A ERS-118 é um projeto constante, que não parou com a entrega da duplicação", salienta o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. "Ainda no começo de 2022, deveremos iniciar o viaduto com trincheira na interseção com a ERS-030, em Gravataí, e a iluminação da rodovia."





Temas de cada episódio

Episódio 1 (27/01):A vinda de grandes investimentos logísticos à ERS-118

Episódio 2 (31/1): A influência da duplicação da ERS-118 na geração de empregos

Episódio 3 (2/2): O desenvolvimento dos pequenos e médios empreendimentos na ERS-118

Episódio 4 (7/2): O reforço no policiamento e na prevenção de acidentes

Episódio 5 (9/2): Os novos projetos para o trecho duplicado da ERS-118