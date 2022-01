Derrubadas registra 21 casos ativos do novo coronavírus

Atualizados na quinta-feira (27/1), os dados epidemiológicos mostram que Derrubadas possui 21 casos ativos do novo coronavírus. No momento, nenhum morador ocupa leito hospitalar em razão de sintomas da doença.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) soma 1.527 testes relacionados à Covid-19, sendo que, 1.066 pacientes não tiveram a infecção diagnosticada. A publicação oficial revela ainda que seis pessoas aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, o município registra 461 residentes contaminados e 434 já curados, além de seis óbitos decorrentes de complicações provocadas pelo novo coronavírus.

