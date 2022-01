Coronel Bicaco ultrapassa a marca de 100 casos ativos de Covid-19

Apesar do alto número de moradores infectados, apenas um ocupa leito no Hospital Santo Antônio de Pádua (Foto: Diones Roberto Becker)

O boletim informativo editado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na quinta-feira (27/1), destaca que Coronel Bicaco tem 101 casos ativos de Covid-19. Em 24 horas foram confirmadas mais 19 pessoas contaminadas.

Apesar do alto número de moradores infectados com o vírus, apenas um está hospitalizado. Ele ocupa leito no Hospital Santo Antônio de Pádua em Coronel Bicaco e ainda espera o resultado do teste.

Coronel Bicaco contabiliza desde o início da pandemia, 1.049 casos positivos e 37 mortes em virtude do novo coronavírus.

