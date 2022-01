Incêndio em lixão deixa ar poluído em Ijuí

Após o incêndio no antigo lixão municipal na Linha Seis Leste, que ocorreu na ultima segunda-feira, 24, deixou o ar da cidade de Ijuí completamente modificado constam pesquisadores alunos do Mestrado em Atenção Integral à Saúde da Unijuí, coordenados pelo Professor Doutor Tiago Heck, que vem estudando o ar da cidade dez de o inicio do sinistro.

O professor em entrevista a Radio Progresso, explicou que desde segunda-feira o ar da cidade estava mais poluído segundo avaliação, mas não o suficiente para desencadear preocupação, no entanto na terça-feira os níveis de poluição no ar estavam 10 vezes maior quer o adequado.

O professor disse “Realizamos análises no campus e no centro da cidade, com o objetivo de avaliar a qualidade do ar. No primeiro dia, não constatamos alterações significativas, já no segundo encontramos níveis de poluição dez vezes acima do esperado”.

Segundo nova pesquisa nesta quinta-feira, 17, a qualidade do ar já esta em níveis mais normais no centro da cidade. Professor disse “O centro da cidade está com nível adequado neste momento”, segundo o mesmo, o clima influencia muito nesta melhora, já que o vento altera o curso da fumaça e a chuva controla a proliferação.

