Caminhoneiro é a 37ª vítima da Covid-19 em Tenente Portela

Através de nota de pesar divulgada na tarde da quinta-feira (27/1), a Administração Municipal comunicou a 37ª morte decorrente do novo coronavírus. O homem de 41 anos de idade possuía endereço em Tenente Portela e trabalhava como caminhoneiro.

Conforme a publicação oficial, o indivíduo apresentou os primeiros sintomas da doença em 4 de janeiro. No dia 8, com antígeno positivo, internou na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Leopoldo Bebilacqua em Pariquera-Açu, no interior de São Paulo. O óbito foi registrado no sábado (15/1), no entanto, a confirmação da causa da morte ocorreu no dia 26 de janeiro, após investigação do COE-RS.

A mais recente atualização dos dados epidemiológicos revela que Tenente Portela possui 126 casos ativos de Covid-19 e 11 pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais. Desde o início da pandemia, 2.070 moradores contraíram o vírus, dos quais, 1.907 estão curados.

