Derrubadas: Prefeito Alair Cemin assina Convênio para custear despesas de perfuração de poço artesiano

O Prefeito, Alair Cemin, assinou na manhã desta quinta-feira, 27, o Termo de Convênio, com isenção de contrapartida, que tem por objeto a destinação de R$ 70.000.00, pela Secretaria de Obras, para o atendimento de despesas de perfuração de poço artesiano profundo, visando o abastecimento de água potável no interior do município de Derrubadas.

A escavação será realizada na localidade de Linha Cascatinha, beneficiando mais de 9 famílias, além do Parque Estadual do Turvo, que recebe centenas de turistas semanalmente e tem enfrentado problemas com o desabastecimento de água. “Mais uma importante conquista para os moradores do interior, e a solução da falta de água no Parque do Turvo. Pauta que tratei intensamente com os Secretários de Obras Delci Falcão e o Secretário de Agricultura Nelci Gaviraghi e hoje se concretiza”, enfatizou o Prefeito.

A assinatura do convênio foi realizada no Palácio Piratini, e contou com as presenças do prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, do Vereador de Derrubadas, Magnus Geroldin, do Presidente da Câmara de Vereadores de Derrubadas, Luis Carlos Seffrin, do Governador do Estado Eduardo Leite, do Secretário Estadual de Obras e Habitação, José Stédile e demais autoridades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.