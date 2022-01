Recuperação da ERS-265 facilitará acesso a São Lourenço do Sul

Ainda neste veraneio, os turistas que visitam São Lourenço do Sul trafegarão em uma rodovia em melhores condições de segurança devido a obras de recuperação da ERS-265. Iniciados na segunda quinzena deste mês, os serviços entre a BR-116 e a entrada do município facilitarão o acesso às praias localizadas às margens da Laguna dos Patos, no sul do Estado.

Cerca de R$ 3 milhões do Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar serão investidos nas melhorias. As ações são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

“A recuperação da ERS-265 beneficia não apenas a população de São Lourenço do Sul como também os turistas, uma vez que as praias de água doce do município estão entre os principais destinos do veraneio gaúcho”, ressalta o secretário Juvir Costella. “É exatamente isto que levamos em consideração ao elaborarmos nosso plano de obras: intervenções em estradas que proporcionem um trânsito seguro aos usuários e mais desenvolvimento a nossa economia.”

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as obras na ERS-265 devem ser finalizadas ainda em janeiro. “Começamos o trabalho próximo ao entroncamento com a 116 e estamos avançando em direção à cidade”, detalha. “A recuperação completa do trecho de cinco quilômetros inclui operações tapa-buracos, correções nas camadas de pavimento e implantação de nova capa asfáltica. Por fim, a rodovia receberá nova pintura da pista, o que reforçará a sinalização.”