Municipal de Bocha define primeiros semifinalistas

CER Miraguai e São Pedro garantiram classificação. Outras duas equipes serão conhecidas nesta sexta, 28.

O Campeonato Municipal de Bocha de Tenente Portela teve sequência na noite desta quarta-feira, 26. Os jogos válidos pelas quartas de final ocorreram na localidade do Km 12 e definiram os dois primeiros classificados para as semifinais.

O CER Miraguai, equipe de melhor campanha na primeira fase, venceu Gamelinhas pelo placar de 24 a 20. No outro confronto, quem levou a melhor foi São Pedro, que fez 24 a 17 em São Sebastião.

Nesta sexta, 28, na sede social da Brigada Militar serão definidos os outros dois semifinalistas. Os jogos são entre Ypiranga x Linha Glória e CTG Sentinela da Fronteira x Afucotri. O CER Miraguai pega o vencedor do primeiro jogo e o time de São Pedro enfrentará quem passar no segundo duelo.

Os locais e datas das semifinais, que terão confrontos de ida e volta, ainda não foram definidos.

O Campeonato Municipal de Bocha de Tenente Portela tem o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer.

