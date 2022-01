Projeto prevê punição para motorista de ônibus que não parar no ponto de embarque

O Projeto de Lei 2968/21 obriga os motoristas de transporte público a parar para embarque e desembarque nos pontos determinados pelo poder público. O motorista que deixar de parar poderá ser punido a partir de denúncia do usuário.

O texto, de autoria do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

O parlamentar afirma que a população está descontente com a qualidade dos serviços de transporte prestados e é preciso punir as empresas para garantir o atendimento ao usuário. “A população usuária de transportes coletivos não pode mais ficar à mercê de motoristas irresponsáveis que não respeitam as paradas de embarque e desembarque, deixando para trás o usuário que sinaliza para a parada dos coletivos e os motoristas não obedecem”, afirmou.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.