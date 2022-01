Estado cria plano de atenção a mulheres presas e egressas do sistema penal

O governador Eduardo Leite e o secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, anunciam a criação do Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, nesta quinta-feira (27/1), às 10h, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini.

O plano tem o objetivo de elaborar uma política de estado que estabeleça estratégias, metas, ações e programas capazes de incidir de forma permanente e sistemática no sentido da garantia de direitos das mulheres presas e egressas do sistema penitenciário gaúcho.

A solenidade será transmitida nocanal do governo do Estado no Youtube.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Plano Estadual de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional

Quando: 27/1 (quinta-feira), às 10h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Transmissão:canal do governo do Estado no Youtube