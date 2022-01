Depois de aproximadamente cinco meses, Coronel Bicaco volta a registrar morte por Covid-19

Após pouco mais de cinco meses, Coronel Bicaco voltou a registrar óbito em decorrência da Covid-19. Através de nota oficial divulgada na tarde da quarta-feira (26/1), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e o Comitê de Atenção ao Coronavírus confirmaram a 37ª morte atribuída à doença.

A vítima é um homem de 86 anos de idade. Devido ao agravamento de seu quadro clínico, o idoso precisou de internação no Hospital Santo Antônio de Pádua, em Coronel Bicaco.

O boletim epidemiológico publicado no dia 26 de janeiro mostra que o município tem 89 casos ativos e um morador hospitalizado em função de sintomas da Covid-19. Desde o início da pandemia, são 1.030 contaminações diagnosticadas.

