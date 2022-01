Estado lança programa Avançar nas Obras e Habitação nesta quinta, dia 27

O governador Eduardo Leite anuncia, nesta quinta-feira (27/1), às 11h30, no Palácio Piratini, o Avançar nas Obras e Habitação.

Além da construção de unidades habitacionais, os recursos serão destinados para ações como recuperação de estradas vicinais, perfuração de poços e execução do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro.

O secretário de Obras e Habitação, José Stédile, também participa do lançamento, que será transmitido por canais oficiais do governo do RS.

Aviso de pauta

O quê:lançamento do Avançar nas Obras e Habitação

Quando: quinta-feira (27/1), às 11h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma:transmissão pelo canal oficial do governo do RS no Youtube