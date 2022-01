Covid-19: Número de casos ativos em Tenente Portela salta para 117

Com mais 27 contaminações diagnosticadas nas últimas 24 horas, o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela saltou de 90 para 117. Ainda, dez pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

Já a quantidade de domiciliados no município e internados no Hospital Santo Antônio (HSA), por causa de sintomas da doença, diminuiu na passagem de terça para quarta-feira desta semana. No momento, há apenas um paciente na maternidade. Ele é considerado caso suspeito.

Desde o começo da pandemia, 2.058 moradores contraíram o vírus, dos quais, 1.905 estão recuperados e 36 morreram. O óbito mais recente atribuído à Covid-19 foi confirmado na segunda quinzena de setembro do ano passado.

