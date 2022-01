Capes promove competição para alunos de alta capacidade

Estudantes de todas as regiões do Brasil podem se inscrever a partir de hoje (26) no 2º Prêmio Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Talento Universitário.

O concurso escolherá alunos de destaque que obtiverem as maiores notas em uma avaliação de 80 questões de múltipla escolha. Para participar, os interessados devem ter feito o Enem 2019 ou o Enem 2020 e terem ingressado na educação superior em 2021. Os mil participantes com as maiores notas receberão R$ 5 mil.

O prazo limite para as inscrições é 13 de fevereiro. Segundo informa a Capes, as inscrições serão limitadas a 100 mil estudantes, dos quais 66 mil farão o teste presencialmente e 44 mil farão de forma online.

Outra exigência para concorrer ao prêmio é que o estudante não tenha débitos e pendências com a Capes, CNPq ou outras agências de fomento à pesquisa. A documentação para comprovar matrícula em instituições de nível superior - públicas, privadas ou militares - também será exigida.

A prova será aplicada em 20 de março. Os locais de realização dos testes serão divulgados no início do mês de aplicação.

O edital para o certame e as inscrições podem ser feitas pela internet.