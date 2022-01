Estado lança Avançar na Sustentabilidade nesta quarta, dia 26

O governador Eduardo Leite e o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, anunciam, nesta quarta-feira (26/1), às 10h30, o Avançar na Sustentabilidade. No evento, serão divulgados os recursos destinados e os projetos contemplados pelo programa.

O lançamento será no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e terá transmissão on-line pelos canais oficiais do governo do Estado.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Avançar na Sustentabilidade

Quando: quarta-feira (26/1), às 10h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataformas: canal oficial do governo do Estado no Youtube