Secretária da Saúde distribuirá 12 mil frascos de medicamento do kit intubação nesta semana

O Rio Grande do Sul recebeu do Ministério da Saúde, nesta terça-feira (25/1), 12.120 frascos do medicamento citrato de fentanila, um dos componentes do chamado kit intubação, utilizado em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). A remessa vence em 1º de março e será distribuída ainda nesta semana aos 43 hospitais e pronto atendimentos gaúchos que demonstraram interesse na doação e que terão demanda para utilizá-la antes do prazo.

A fentanila faz parte de um conjunto de sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares utilizado na intubação mecânica de pacientes com dificuldades respiratórias, essencial no combate à pandemia de Covid-19 e à assistência dos pacientes com quadro grave da doença. Nos períodos de maior pico de internações em UTIs em 2020 e em 2021, houve desabastecimento desses medicamentos em todo o país, mobilizando governo do Estado, Ministério da Saúde e entidades parceiras para realizar a aquisição e evitar a desassistência da população.

Desde então, o Ministério da Saúde mantém uma reserva técnica dos insumos do kit intubação para, em caso de emergência, distribuí-los com rapidez aos Estados. A Secretaria da Saúde (SES) faz o acompanhamento semanal dos estoques do kit intubação na rede hospitalar gaúcha. A responsabilidade pela compra desses medicamentos é dos hospitais, não fazendo parte da rotina da Assistência Farmacêutica do Estado. No entanto, frente às dificuldades da pandemia, foi realizada essa articulação excepcional de compra e distribuição às instituições que prestam serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tivessem estoques críticos.

Nos momentos de calamidade pública e escassez dos insumos, a SES contou com ajuda do Exército para a distribuição de medicamentos do kit intubação. Desta vez, os frascos serão enviados pela estrutura própria da Secretaria da Saúde.

“Os hospitais também poderão usar a fentanila para outras doenças, não apenas Covid-19. Hoje a realidade das internações hospitalares é diferente de outros períodos, como em agosto de 2020 e março de 2021”, destacou o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica da SES, Roberto Schneiders.

Como o medicamento é importado e a bula está em inglês, a SES disponibilizou orientações traduzidas do uso do fármaco, disponível neste link. https://saude.rs.gov.br/medicamentos-profissionais-de-saude