Em nova etapa do Avançar no Turismo, Estado anuncia investimento de R$ 65,9 milhões para parques urbanos

Uma semana depois de apresentar a cifra histórica de R$ 131 milhões em recursos do Estado para investimentos no turismo no Rio Grande do Sul por meio do Avançar, o governo do RS anunciou mais R$ 65,9 milhões para uma nova etapa do programa, focada em parques urbanos. O aporte foi divulgado pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Turismo, Ronaldo Santini, em cerimônia na tarde desta terça-feira (25/1), no Palácio Piratini.

Nove parques serão contemplados por meio de convênios que foram assinados com as prefeituras de Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Viamão. O valor total de investimentos, com a contrapartida das administrações municipais, é de R$ 81 milhões. Os projetos buscam a promoção do turismo com a instalação e revitalização de parques, medidas para proteção ambiental, recuperação de áreas esportivas e culturais e melhorias na infraestrutura dos espaços de convivência.

Leite e o secretário de Turismo, Ronaldo Santini, no lançamento do programa no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite destacou a transversalidade dos projetos de qualificação dos espaços urbanos, por meio dos quais as cidades vão poder oferecer mais acolhimento não só para os turistas, mas também para os seus moradores. “Acolhendo melhor os habitantes conseguimos reter talentos e melhorar a interação entre as pessoas, o que é fundamental para a criatividade e desenvolvimento. Espaços de convivência qualificados também são uma questão de saúde pública, em função da prática esportiva que possibilitam, além do estímulo à consciência ambiental. Por isso estamos ajudando a desenvolver esses projetos em grandes cidades do interior, que vão fazer diferença para os municípios e suas comunidades”, disse Leite.

Secretário de Turismo, Ronaldo Santini reforçou a preocupação com o meio ambiente nos projetos. “São projetos transformadores. Alguns deles vão ajudar a recuperar áreas hoje degradadas e que trazem, inclusive, problemas ambientais para as cidades. Com esses investimentos, se pretende oportunizar a volta da convivência tranquila entre as pessoas nesses espaços, em harmonia com a natureza. Temos desde ações de rearborização e de qualificação de estrutura, até um olhar voltado para a preservação das nossas águas. Tudo isso vai ajudar muito na promoção do turismo”, afirmou.

Somados os valores já anunciados na semana passada, o governo do Estado aplicará R$196,9 milhões, somente com recursos do Tesouro, em projetos turísticos e parques urbanos.

O valor total de investimentos, com a contrapartida das administrações municipais, é de R$ 81 milhões - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini



Projetos para parques urbanos contemplados pelo Avançar no Turismo:

• Parque Rio Gravataí - Canoas

Valor total do projeto: R$ 22.981.096,49

Parcela do Estado: R$ 19.533.931,99 (85%)

Parcela do município: R$ 3.447.164,50 (15%)

Implantação do Parque Rio Gravataí, com obras de urbanização, estacionamento, pórtico de entrada, praças, edificação para a administração e sanitários, passarelas elevadas em madeira, trilhas, trapiches de acesso à margem do rio, intervenções de paisagismo e pavimentação e qualificação do acesso.

Ao criar um parque de proteção ambiental se garante a proteção da área entre o dique e o rio, valorizando as características e a importância ambiental do ecossistema local, criando um novo corredor ecológico. Fomento ao turismo local e regional, ao oferecer uma área verde pública de rica biodiversidade.

• Estação Ferroviária - Caxias do Sul

Total: R$ 4.999.056,23

Parcela do Estado: R$ 3.499.339,36 (70%)

Parcela do município: R$ 1.499.716,87 (30%)

Revitalização do espaço aberto do Largo da Estação Central de Caxias do Sul, da antiga Rede Ferroviária Federal, compreendendo serviços de drenagem, pavimentação, ajardinamento, iluminação pública, arborização e mobiliário urbano.

Reforça a paisagem urbana do município, que evoca o “tempo dos trens”, período muito próximo à história municipal e presente na memória de algumas gerações.

Local de ampla circulação pública, de modo que, se utilizando dos conceitos de sustentabilidade e de aproveitamento do potencial turístico, cultural e econômico existente no município, serão desenvolvidas na área da Estação Férrea atividades de pequeno comércio, feiras, artesanato, agroindústria regional, atividades de lazer, artístico culturais e pontos gastronômicos.

• Parque Linear da Avenida Brasil - Passo Fundo

Total: R$ 11.000.000,00

Parcela do Estado: R$ 8.800.000,00 (80%)

Parcela do município: R$ 2.200.000,00 (20%)

Requalificação de nove canteiros centrais localizados na avenida Brasil, com temas de atividades específicas para cada um, em vista da implantação do Parque Linear, incrementando o uso e apropriação por parte da população.

Os canteiros serão dotados de espaços adequados para atividades esportivas, atividades infantis, espaço pet, atividades contemplativas, áreas tecnológicas, área para feiras ecológicas e artesanais e um cinema ao ar livre.

O objetivo é promover qualidade de vida associada à presença de áreas verdes e parques urbanos públicos. O local permite a realização de atividades de lazer, esportivas e culturais, abrigando também monumentos e marcos históricos do município.

• Parque da Roselândia - Passo Fundo

Total: R$ 5.400.000,00

Parcela do Estado: R$ 3.000.000,00 (56%)

Parcela do município: R$ 2.400.000,00 (44%)

Requalificação do acesso ao Complexo Turístico e do Parque de Rodeios da Roselândia, com a drenagem e pavimentação asfáltica, nova iluminação e implantação de caminhódromo e ciclofaixas na avenida Araucária, para melhor atender aos eventos que fazem parte do calendário regional, os quais reforçam a identidade cultural gaúcha.

O Complexo Turístico da Roselândia de Passo Fundo está numa região em que remanesce significativa parte da mata atlântica da região do Planalto Médio gaúcho. No local está o Parque de Rodeios da Roselândia, área pública criada para reforçar os vínculos da população com o tradicionalismo.

Além do Parque de Rodeios, o local tem sedes campestres de clubes sociais, centros de eventos, kartódromo, pista de motocross e hipismo entre outras.

• Parque da Barragem - Santa Maria

Total: R$ 11.829.983,51

Parcela do Estado: R$ 9.463.986,81 (80%)

Parcela do município: R$ 2.365.996,70 (20%)

Construção do Parque da Barragem, que transformará o atual local, em torno da barragem do rio Vacacaí-Mirim, em um parque revitalizado, com circuito fechado de caminhadas, áreas de lazer, contemplação e espaços multiuso, para apresentações e eventos, além de uma infraestrutura com segurança.

Incentivará o esporte na natureza, equilibrando desenvolvimento urbano e conservação ambiental em uma área de fácil acesso e de alta atratividade turística. Visando a proteção ambiental da barragem, o parque cria um espaço de recreação e de lazer, destinado à população e aos turistas que visitam a região.

• Parque da Baronesa - Pelotas

Total: R$ 6.749.734,85

Parcela do Estado: R$ 5.737.274,62 (85%)

Parcela do município: R$ 1.012.460,23 (15%)

Requalificação, com a recuperação de espaços esportivos no Parque da Baronesa, a fim de proporcionar mais espaços públicos para a prática de atividades esportivas, de lazer e cultural.

Construção de um anfiteatro ao ar livre e do espaço ao redor, de quadras poliesportivas, pista de corrida, pista de caminhada com pavimento em TSDI, implementação a iluminação de lâmpadas de LED, instalação de mobiliário urbano, construção de arquibancadas, acessibilidade e colocação de alambrado de proteção nas quadras e revitalização da área com melhoria no aspecto de paisagismo.

• Passarela do Laranjal e Balneário dos Prazeres - Pelotas

Total: R$ 1.373.756,56

Parcela do Estado: R$ 1.167.693,08 (85%)

Parcela do município: R$ 206.063,48 (15%)

Execução de passarelas em madeira à beira da laguna dos Patos, unindo a Praia do Laranjal ao Balneário dos Prazeres, além da instalação de placas de sensibilização e de educação ambiental.

Integra elementos que permitam a compreensão relativa à necessidade da preservação dos ecossistemas presentes nos balneários e às potencialidades nos modos de locomoção, lazer e turismo.

Proporcionar um caminho adequado à circulação de pedestres sobre as áreas de proteção à beira da laguna dos Patos, evitando o acesso descontrolado à área, além de facilitar o acesso aos portadores de deficiência física.



• Parque Estrada do Engenho - Pelotas

Total: R$ 5.608.272,27

Parcela do Estado: R$ 4.767.031,43 (85%)

Parcela do município: R$ 841.240,84 (15%)

Recuperação de área degradada no Parque Estrada do Engenho e requalificação da Vila dos Pescadores, com espaços de armazenamento de materiais e comercialização de produtos da pesca.

Às margens do canal São Gonçalo, Pelotas tem grande área verde, que passará a ser utilizada pela população, com a pavimentação da Estrada do Engenho, e o espaço se tornará mais um local verde de lazer para a população e um novo atrativo turístico do município.

Com a criação do Parque Estrada do Engenho será proporcionada uma nova área pública ambiental para a população e visitantes, com passarelas suspensas em madeira e criação de áreas de convivência.



• Parque Saint’Hilaire - Viamão

Total: R$ 11.000.000,00

Parcela do Estado: R$ 9.900.000,00 (90%)

Parcela do município: R$ 1.100.000,00 (10%)

Recriação do parque como uma área de lazer para o município de Viamão e mesmo toda a Região Metropolitana da capital. A proposta é oferecer área com infraestrutura básica, segurança e programas ao ar livre em contato direto com a natureza, incorporando atividades como pista de skate, estrutura para escoteiros, academias de ginástica e artes marciais, aeromodelismo, beach tênis, quadras poliesportivas, ciclovias cross country e atividades aquáticas.

Serão desenvolvidas infraestruturas básicas, estruturas de segurança e construções de espaços de lazer e esporte, proporcionando uma nova área para o desenvolvimento do turismo regional.

